Binyamin Netanyahou présente des preuves: “L’Iran a bel et bien un programme nucléaire militaire”

On annonçait des révélations dramatiques, cela a été le cas. Lors d’un exposé didactique d’une vingtaine de minutes, en anglais puis en hébreu, le Premier ministre israélien a révélé ce qui est selon ses propres termes “l’un de plus grands succès des services de renseignements israéliens depuis la création de l’Etat d’Israël”. D’une voix grave, et d’abord en anglais à destination de la communauté internationale, Binyamin Netanyahou a annoncé d’emblée: “Je vais vous révéler des choses que la communauté internationale n’a jamais entendues jusqu’à ce jour”.

Le Mossad a réussi à mettre la main sur des archives iraniennes composées de centaines de milliers de documents classifiés, une bonne partie sous forme de fichiers sur des CD qui dévoilent l’existence et l’ampleur du programme nuclaire militaire iranien. Ce trèsor d’informations, déplacées et dissimulées après la signature de l’accord de Vienne de 2015, démontre surtout que Téhéran a menti effrontément et systématiquement depuis 2003 où les dirigeants iraniens avaient annoncé avoir définitivement abandonné leur fameux programme nucléaire militaire appelé “Projet Amad”.

C’est dans une vieille bâtisse anodine du sud de Téhéran qu’avait été déplacé cet imposant matériel appelé “Archives Nucléaires” et qui montre de manière la plus claire que les dirigeants iraniens ont créé de véritables circuits parallèles et secrets pour développer l’arme atomique tout en signant des accords et jurant la main sur le coeur que l’Iran ne vise pas à obtenir l’arme atomique. Binyamin Netanyahou a par exemple présenté des documents montrant des plans de fabrication de cinq têtes nucléaires destinées à équiper des missiles balistiques.

Pour faire réaliser l’ampleur de la découverte, Binyamin Netanyahou avait fait placer deux meubles de bibliothèques avec exactement le même nombre de classeurs et de CD découverts dans ce bâtiment à Téhéran. A l’aide de photos et documents originaux projetés sur un écran, le Premier ministre israélien a méthodiquement démontré que l’Iran a trompé la communauté internationale depuis des années, y compris depuis la signature de l’accord de Vienne en 2015 en cachant ses activités des yeux de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique.

“La leçon de cette découverte est que l’Iran ment depuis toujours et que l’accord de 2015 est basé sur le mensonge” a poursuivi le Premier ministre. Il a conclu en espérant que le président américain Donald Trump prendra “la décision qui s’impose le 12 juin prochain”.

Le président américain, qui donnait une conférence de presse juste après sur la pelouse de la Maison-Blanche a répondu à une question d’un journaliste concernant l’intervention de Binyamin Netanyahou. Il a donné raison au Premier ministre israélien et a rappelé qu’il considérait depuis le début que l’accord avec l’Iran était “très mauvais” et que sa signature avait été “une énorme erreur”. Il a toutefois refuser d’indiquer ce qu’il déciderait le 12 mai mais la direction semble claire, surtout si l’on en croit certains analystes qui pensent que l’intervention du Premier ministre a été faite en concertation étroite avec l’Administration américaine.

Photo Marc-Israël Sellem / Flash 90