Binyamin Netanyahou poursuit sa tournée sud-américaine

Mardi, avant de quitter l’Argentine pour la Colombie et le Mexique, le Premier ministre israélien s’était entretenu avec le président du Paraguay Horacio Maniel Cartes venu spécialement à Buenos Aires pour le rencontrer. Les deux leaders ont exprimé leur satisfaction pour les excellentes relations qui règnent entre leur deux pays et leur désir de renforcer encore la coopération entre eux. Binyamin Netanyahou a dit au président paraguyen qu’Israël peut offrir à son pays son expérience dans les domaines de la technologie, de l’agriculture, du traitement des eaux, de la sécurité et de nombreux autres domaines. Les deux pays entretiennent une zone de libre-échange dans le cadre du Mercosur, le marché commun de quatre pays d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay) auquel Israël est lié par des accords depuis 2008.

« Je veux vous dire que je vous aime beaucoup » a notamment dit le président paraguyen au Premier ministre israélien. Horacio Manuel Cartes avait effectué une visitehistorique en Israël en 2016, la première d’un président du Paraguay.

Binyamin Netanyahou a ensuite quitté l’Argentine pour la Colombie après une visite très réussie. A Bogota il a été reçu par le président colombien Juan Manuel Santos. Après leur entrevue, le Premier ministre israélien a exprimé son admiration face au développement impressionnant de la Colombie. Le président colombien a quant à lui déclaré qu’Israël a démontré qu’il est un pays ami et allié de la Colombie, notamment lors des négociations avec les rebelles du Farc. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et du tourisme.

Après cette rencontre, le Premier ministre s’est envolé pour sa dernière étape en Amérique latine: le Mexique. Il se rendra ensuite à New York pour s’exprimer devant l’Assemblée générale de l’ONU.

Photos Avi Ohayon / Flash 90