Binyamin Netanyahou n’ira pas Ã  la cÃ©rÃ©monie d’investiture de Donald Trump

Alors que des informations faisaient état de la présence du Premier ministre israélien à la cérémonie d’investiture du président Donald Trump, Binyamin Netanyahou a fait savoir qu’il sera au même moment au Forum économique de Davos. Le Forum se déroulera du 18 au 22 janvier et le Premier ministre prendra la parole devant des dizaines de délégations pour évoquer les réussites et les défis de l’économie israélienne. Il profitera aussi de ce sommet pour avoir de contacts avec des dirigeants politiques et des décideurs de l’énonomie mondiale.

L’an passé, Binyamin Netanyahou avait focalisé ses interventions sur la défense contre les menaces cyberbétiques.

