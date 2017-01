Binyamin Netanyahou invité à un sommet Afrique-Israël

L’embellie des relations israélo-africaines s’illustre une nouvelle fois. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu lundi à Jérusalem le ministre togolais des Affaires étrangères Prof. Robert Dussey. La rencontre s’est déroulée dans une excellente atmosphère et à son issue, Robert Dossey a non seulement invité Binyamin Netanyahou à rendre en visite officielle au Togo mais il l’a également convié à assister au mois d’octobre à un sommet Israël-Afrique. Cette rencontre. à laquelle devraient participer entre vingt et vingt-cinq chefs d’Etats africains sera consacrée au développement de la coopération entre Israël et le continent africain dans les domaines agricole, technologique, du high-tech, des communications et de la sécurité.

Le Premier ministre israélien a donné son accord pour sa participation. Il a déclaré à son invité: « Vous n’imaginez pas à quel point nous sommes heureux du renforcement de nos relations entre Israël et l’Afrique et entre Israël et le Togo en particulier. Nous tenons énormément à notre retour en Afrique orientale comme en Afrique occidentale ». De son côté, le chef de la diplomatie togolaise a exprimé sa joie d’être en Israël: « Je reviens avec plaisir dans ce magnifique pays qu’est Israël, et tout particulièrement à Jérusalem. Vous vous êtes rendus en Afrique occidentale et en Afrique orientale, mais nous voulons vous donner toute l’Afrique! »

Le Togo est un « petit » pays africain d’à peine 57.000 km 2 et un peu plus de 7,5 millions d’habitants. Il est situé entre le Ghana l’ouest, le Benin à l’est et le Burkina Faso au nord. Sa capitale est Lomé.

