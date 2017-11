Binyamin Netanyahou hôte d’honneur au Kenya

Signe qui ne ment pas sur la popularité d’Israël et de son Premier ministre en Afrique, Binyamin Netanyahou s’est exprimé lors du repas officiel lors de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président kenyan Uhuru Kenyatta. Le chef du gouvernement israélien a été placé à côté du nouveau président et s’est adressé à un parterre composé essentiellement de chefs d’Etats, Premiers ministres, hauts dignitaires et diplomates africains.

Lors de son intervention, Binyamin Netanyahou a notamment dit: « Nous voulons travailler avec vous et avec chacun de vos pays afin de connecter l’Afrique à l’électricité. Nous croyons en l’Afrique. Pour chacune de vos initiatives viendra une initiative de notre part afin de préparer l’avenir. Nous voulons aider à améliorer la qualité de vie pour vos populations. C’est bon pour vous, c’est bon pour nous, c’est bon pour l’Afrique ».

Le Premier ministre israélien a également abordé la lutte contre le terrorisme, sujet cher à l’Afrique noire: « Nous avons aujourd’hui un défi dans le domaine de la sécurité. Il y a actuellement une maladie qui frappe de nombreux pays en Afrique: Bolo Haram, A-Shabaab, les jihadistes dans le Sinaï. C’est une menace pour nous tous. Je crois que nous pouvons coopérer, et si nous le faisons, nous vaincrons les barbares. Nos peuples méritent mieux que cela et nous pouvons leur procurer cela ».

Puis, Binyamin Netanyahou a énuméré les domaines dans lesquels Israël pourrait venir en aide au continent africain: le traitement des eaux, l’agriculture, les biotechnologies, la santé etc. « Nous pouvons contribuer à faire le bien dans le monde mais en premier lieu à l’Afrique. Il s’agit de ma troisième visite dans votre continent en un an et demi. Je crois en l’avenir de l’Afrique, nous aimons l’Afrique et je souhaite coopérer avec chacun des pays séparément ainsi qu’avec l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) », a-t-il rajouté sous les applaudissements. Binyamin Netanyahou a émis le souhait qu’Israël puisse obtenir un statut d’Etat observateur à l’OUA afin de pouvoir mieux aider l’Afrique.

Il a conclu son intervention ainsi: « Je vous remercie pour votre amitié, pour votre leadership, et comme nous disons depuis des années, vous êtes tous invités l’an prochain à Jérusalem! »

En marge de cette cérémonie, Binyamin Netanyahou a eu des entretiens privés avec plusieurs chefs d’Etats africains dont celui du Rwanda Paul Kagame. A l’issue de leur rencontre, le Premier ministre a annoncé la prochaine ouverture d’une ambassade à Kigali et a évoqué la possibilité d’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Israël et le Rwanda.

Le Premier ministre israélien a également profité de ses entretiens pour évoquer avec certains chefs d’Etat la possibilité d’un accueil de travailleurs clandestins actuellement en Israël.

Israël entretenait de très bon rapports avec les pays africains jusqu’à la Guerre de Kippour en 1973, déclenchée par l’Egypte et la Syrie. Après la victoire inespérée d’Israël, les pays arabes avaient lancé la guerre du pétrole dont les conséquences se ressentent encore aujourd’hui ainsi qu’une campagne de pressions et chantage sans précédent pour forcer les pays africains à rompre leurs relations avec Israël, malgré le fait que l’Etat juif leur apportait déjà à l’époque son aide dans de nombreux domaines. Depuis près de deux ans, Binyamin Netanyahou a entamé une véritable opération diplomatique en direction de l’Afrique noire, avec un succès incontestable, car les Africains réalisent aujourd’hui tout ce qu’Israël peut leur apporter sans la moindree visée colonialiste.

En échange, on espère à Jérusalem que les votes de pays africains dans les instances internationales cesseront de s’aligner sur la volonté des pays arabes.

Photo Haïm Zach / GPO