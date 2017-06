Binyamin Netanyahou: « Il faut démanteler l’UNRWA! »

Le Premier ministre israélien a vivement réagi à l’annonce de la découverte de tunnels terroristes souterrains sous deux écoles appartenant à l’UNRWA dans la bande de Gaza. Lors du conseil des ministres, Binyamin Netanyahou a déclaré: « Le Hamas utilise ses élèves comme boucliers humains. C’est ainsi que notre ennemi combat contre nous depuis des années et commet doublement des crimes de guerre: contre nos citoyens et contre sa propre population, et notamment ses enfants ».

Le Premier ministre a annoncé avoir chargé le directeur-général du ministère des Affaires étrangères de présenter une protestation officielle devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Il a également rappelé avoir évoqué cette question avec l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU Nikki Haley lors de sa visite en Israël. Il lui a dit entre autre qu’il était temps d’envisager le démantèlement de l’UNRWA et de confier ses missions et ses responsabilités à d’autres agences de l’ONU. « Depuis sa création, L’UNRWA contribue à maintenir et aggraver le problème au lieu de le résoudre », a indiqué le Premier ministre.

Binyamin Netanyahou a également rappelé que depuis fin de la 2e Guerre mondiale, les dizaines de millions de réfugiés à travers le monde sont tous placés sous la responsabilité du Haut Commissariat de l’ONU pour les Réfugiés (HCR) sauf une seule catégorie, les Arabes palestiniens, qui bénéficient d’une agence pour eux seuls, l’UNRWA. Cette agence jouit de moyens financiers gigantesques et les sommes dépensées par tête sont bien supérieures à celles allouées pour tous les autres réfugiés -réels ceux-ci – pris en charge par le HCR. De plus, l’UNRWA perpétue le statut de réfugié de génération en génération, contrairement au HCR qui ne le maintient que sur une seule génération.

Photo Matti Stern / US Embassy