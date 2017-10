Binyamin Netanyahou évoque le rapprochement Hamas-Fatah

Depuis Maale Adoumim où il était en visite, le Premier ministre a évoqué les manoeuvres diplomatiques en vue de « réconcilier » le Fatah et le Hamas, et notamment de redonner la gestion de la bande de Gaza à l’Autorité Palestinienne de Mahmoud Abbas.

Binyamin Netanyahou a attaqué l’Autorité Palestinienne: « Nous escomptons de ceux qui parlent de paix de reconnaître l’Etat d’Israël mais aussi qu’il est la patrie du peuple juif. Nous n’accepterons pas des réconciliations factices qui se feront sur le compte de notre existence. Si les Palestiniens veulent se réconcilier, la chose est très simple: ils doivent tous reconnaître le droit à l’existence de l’Etat d’Israël, désarmer le Hamas et les autres organisations terroristes, rompre tout lien avec l’Iran. Les choses sont très claires ».

Aux côtés du maire de Maale Adoumim, Benny Cashriel, le Premier ministre a annoncé officiellement un développement sans précédent de la construction ainsi que l’installation de zones industrielles et commerciales. « Maale Adoumin fera toujours partie de l’Etat d’Israël » a dit Binyamin Netanyahou qui a également apporté son soutien au plan de la « Grande Jérusalem » élaboré par le ministre des Transports Israël Katz.

Concernant le rapprochement Fatah-Hamas mais aussi l’adoption de l’AP au sein d’Interpol, le ministre de l’Education Naftali Benett a appelé le cabinet restreint à voter l’arrêt immédiat des transferts de la collecte de la TVA en direction de l’Autorité Palestinienne: « Israël ne doit plus servir de distributeur de billets du terrorisme. Il ne s’agit pas d’une ‘réconciliation’ mais d’un rapprochement de Mahmoud Abbas du Hamas. Verser de l’argent au Hamas par le biais de l’AP équivaudrait à verser de l’argent à Daech. Le ministre a demandé à ce que quatre conditions soient émises pour une reprise des transferts d’argent: la restitution des corps de Hadar Goldin hy »s et Oron Shaoul hy »d, la reconnaissance d’Israël par le Hamas, la fin de l’incitation à la haine et à la violence et l’arrêt du versement de salaires aux terroristes emprisonnés ou aux familles de terroristes.

Photo Hadas Parush / Flash 90