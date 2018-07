Binyamin Netanyahou évoque les critiques concernant l’accord avec la Pologne

Lors du conseil des ministres, Binyamin Netanyahou a évoqué les critiques, parfois très dures, émises à son encontre à propos de l’accord israélo-polonais sur la Shoah. Il a d’abord défendu sa position en disant que l’objectif d’Israël avait été atteint “car le but des contacts et du travail de la commission mixte avaient été de supprimer le caractère pénal contenu dans la loi polonaise votée initialement, et qui aurait empêché toute discussion sur la Shoah”.

Concernant le contenu de la déclaration commune et les nombreuses critiques venant de la part d’historiens et de personnalités politiques, le Premier ministre a dit: “J’ai entendu les remarques et les critiques d’historiens spécialistes de la question de la Shoah, je respecte ces critiques et elles seront entendues”. De manière plus concrète, Binyamin Netanyahou a évoqué d’éventuels changements dans la déclaration commune.

Sur le plan diplomatique, Israël a déjà exprimé son mécontentement à la Pologne concernant la publicité agressive qu’elle a faite de la déclaration commune, sans concertation avec Israël, notamment sa traduction en hébreu publiée en grand format dans deux grands journaux israéliens, Haaretz et Yediot Aharonot. “Le gouvernement polonais a réalisé une opération de relations publiques à propos d’une démarche diplomatique destinée à résoudre une crise entre Israël et la Pologne, ce qui constitue une violation de l’esprit de ce qui a été conclu entre les deux pays”, indique une source israélienne. Selon cette même source, c’est la publication de l’annonce qui a provoqué cette nouvelle crise et entraîné la réaction des historiens du musée de Yad Vashem.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon, a indiqué quant à lui qu’il y avait eu des erreurs dans la traduction du texte de polonais en hébreu.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90