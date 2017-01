Binyamin Netanyahou évoque les enregistrements de ses conversations avec Noni Moses

Chaque jour amène ses nouvelles « révélations » quant aux entretiens qu’ont eu le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le propriétaire de Yeditot Aharonot Noni Moses.

Dimanche matin en préambule du conseil des ministres hebdomadaires, le premier ministre a tenu à mettre les choses au point: « Ces fuites et publications successives sont une véritable campagne orchestrée qui est destinée à tromper la population. Je suis soummis à l’interdiction par la loi de fournir des détails sur cette affaire mais je puis vous assurer que l’image qui est donnée par ces fuites est volontairement tronquée en faisant croire qu’il y a eu des infractions pénales. Cela n’a jamais été le cas et cela sera prouvé par la suite. Comme je le dis et redis: il n’y aura rien car il n’y a rien eu. Je le répète aussi aux membres de l’opposition: ne vous réjouissez pas trop vie, nous resterons là et dirigerons le pays durant de longues années encore ».

Photo Alex Kolomoïsky / POOL / Flash 90