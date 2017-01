Binyamin Netanyahou entendu une nouvelle fois par la police

Des enquêteurs de l’unité de police Lahav 433 se sont rendus vendredi matin à la résidence du Premier ministre. Il s’agit du troisième interrogatoire de Binyamin Netanyahou dans les divers dossiers qui le concernent. Jeudi, le Premier ministre a évoqué ces affaires sur sa page Facebook et a accusé des hommes politiques et de journalistes d’exercer des pressions sur le conseiller juridique du gouvernement et sur la police afin de le mettre en examen. Il a dénoncé « volonté de renverser un Premier ministre en exercice par des voies non-démocratiques. Binyamin Netanyahou a notamment cité l’ancien Premier ministre et ministre de la Défense Ehoud Barak, le journaliste Eldad Yaniv et le député Micky Rosental (Camp Sioniste).

Mercredi à la Knesset il avait exprimé sa colère accusant l’opposition aidé d’autres groupes d’intérêts de vouloir à tout prix qu’il soit inclulpé et utilisent pour cela tous les moyens. Il avait assuré les députés qu’il ne sortira rien de toutes ces enquêtes et qu’il continuera à diriger le pays durant de longues années encore.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90