Binyamin Netanyahou dénonce le parti-pris des grands médias

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a une nouvelle fois dénoncé l’acharnement des grands médias contre lui et notamment les chaînes Aroutz 2 et Aroutz 10. Concernant les affaires qui le concernent, il a cité le journal télévisé de samedi soir, dans lequel la présentatrice Dana Weiss a pris nettement position contre lui, ce qui n’est pas dans ses compétences: « Il est impossible de clore le dossier Netanyahou d’un point de vue public même s’il s’avère en fin de compte qu’il n’y a pas eu d’infraction »!

« Avez-vous entendu une telle absurdité?? On tente de manière éhontée de faire pression pour empêcher coûte que coûte la clôture du dossier » écrit le Premier ministre. « Et au nom de quel ‘public’ parle cette journaliste? » Et de rajouter: « Les médias de gauche tels qu’Aroutz 2 et Aroutz 10 sont représentatifs de la population israélienne de la même manière qu’Amnon Abramovitz est représentatif du yishouv juif de Hevron! »

Binyamin Netanyahou souligne que chaque soir à 20h00, ces chaînes déversent de la propagande mensongère contre lui dans le but de provoquer un changement de gouvernement sans passer par les urnes. Comme Donald Trump, il utilise l’expression fake news pour décrire l’attitude de ces médias contre lui.

« Mais ils ne réussiront pas », conclut-il.

Photo Nati Shohat / Flash 90