Binyamin Netanyahou demande une enquête parlementaire contre le New Israel Fund

L’effervescence qui s’est installée depuis lundi concernant la question des clandestins venus d’Afrique a commencé par la volte-face du Rwanda qui devait en accueillir l’immense majorité. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, raillé pour avoir changé de position à plusieurs reprises en moins de 48h sur ce sujet, a formellement accusé mardi le New Israel Fund (Fonds pour un Nouvel Israël) d’être à l’origine de ce recul rwandais.

De manière plus précise, il a accusé le N.I.F d’avoir fait du lobbying auprès de pays européens afin qu’ils exercent des pressions sur le gouvernement rwandais et qu’il revienne sur son accord. Il a qualifié de New Israel Fund “d’organisation étrangère qui est financée par des gouvernements étrangers ainsi que d’organisations hostiles à Israël – la Fondation Georges Soros par exemple – afin d’effacer le caractère juif de l’Etat d’Israël et le transformer en ‘Etat de tous ses citoyens’ à côté d’un Etat palestinien qui serait vidé de tous ses Juifs”.

Cela fait en effet plusieurs dizaines d’années que le N.I.F. finance une kyrielle d’ONG pro-palestiniennes et antisionistes, telles que B’Tselem, Shovrim Shetika, Adalah et bien d’autres, sous couvert officiel de lutte pour la démocratie, l’égalité, les libertés et la défense des droits de l’homme. Binyamin Netanyahou a rajouté: “Je ne connais aucune démocratie occidentale, Etats-Unis compris, qui aurait permis que durant des décennies une telle activité subversive financée par des Etat étrangers se déroule, comme c’est le cas en Israël avec le N.I.F.”

En conséquence, le Premier ministre a demandé au président de la coalition David Amsellem d’entamer un processus de création d’une commission d’enquête parlementaire sur les activités du New Israel Fund “qui met en danger l’Etat d’Israël comme patrie du peuple juif”.

De son côté, le New Israel Fund a dénoncé un “grossier mensonge”. Dans un communiqué, le N.I.F accuse le Premier ministre “d’avoir dépassé toutes les limites de l’incitation contre l’organisation”. Et avec la grosse artillerie habituelle: “Nous appelons la population qui est consciente de la menace que Binyamin Netanyahou fait peser sur la démocratie israélienne à se ranger aux côtés du New Israel Fund. Nous lançons également cet appel aux chefs de tous les partis politiques, y compris les libéraux au sein du Likoud”.

“Le N.I.F nie tout contact avec le Rwanda” dit encore le communiqué, ce qui ne veut pas dire que cette ONG n’a pas demandé à des acteurs tiers de faire pression sur ce pays…

De son côté, le mouvement Im Tirtsou, qui dénonce depuis des années le jeu pervers du N.I.F. s’est félicité de la décision du Premier ministre. Le président du mouvement, Matan Peleg, a rappelé qu’Im Tirtsou est depuis sa création, en première ligne du combat contre le N.I.F. Matan Peleg a rajouté: “Il n’y a aucun autre cas au monde où une organisation politique étrangère agit comme une force d’opposition combattante contre l’Etat qui l’accueille, contre son gouvernement démocratiquement élu, qui tente de transformer la société et qui salit ses soldats. Nous sommes en faveur de la mise hors-la-loi de cette organisation politique étrangère qui sape les bases de notre Etat”.

Photo Wikipedia