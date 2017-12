Binyamin Netanyahou demande le soutien des rabbanim sionistes-religieux

Le Premier ministre a reçu lundi soir une délégation de rabbanim du courant sioniste-religieux. Parmi eux, le rav Haïm Druckman, figure de proue du sionisme-religieux, le rav Elie Sadan, directeur de l’école de préparation militaire Bné David à Eli et le rav David Stav, de l’organisation Tsohar.

Binyamin Netanyahou leur a demandé leur soutien face aux attaques et aux manifestations de la gauche qui selon lui n’ont d’autre but que de faire tomber le gouvernement du camp national. Il les a remerciés pour leur soutien constant et a rappelé qu’il ne faudrait à aucun prix renouveler la tragique erreur de 1992, où trois petites formations de droite avaient empêché Itshak Shamir de former une coalition, permettant ainsi l’arrivée au pouvoir d’Itshak Rabin et la signature des Accords d’Oslo. « Je crois que nous avons tous tiré les leçons de cela », a indiqué le Premier ministre.

Le rav Haïm Druckman s’est dit entièrement d’accord sur le fait que les mobiles de ces manifestations ne sont pas liés essentiellement à la lutte contre la corruption. De son côté, le rav Elie Sadan a dénoncé les campagnes de dénigrenment contre Binyamin Netanyahou de la part des médias et de l’opposition, qui emploient un ton d’une insolence et d’un irrespect inouis. « Il n’y a qu’une seule voie pour changer un gouvernement: les urnes », a-t-il rappelé.

Le rav Sadan a rajouté que la critique en politique est tout à fait légitime mais a rappelé qu’une seule personne a réussi à faire d’Israël une puissance économique, technologique et militaire mondiale: Binyamin Netanyahou. Il a conclu ainsi: « Je pense que vous représentez le pays d’une manière qui inspire le respect et que vous méritez pour cela toutes les éloges. Lorsque vous vous êtes tenu debout à l’ONU et que vous avez dit à la face du monde ‘Si vous ne le faites pas (stopper l’Iran), nous le ferons et nous n’aurons peur de personne’, j’ai failli pleurer. Après 200o ans d’exil, et après tant d’années de chefs de gouvernements implorants et serviles, entendre mon Premier ministre s’exprimer ainsi avait quelque chose d’historique ».

Le rav Itshak Neriah, directeur de la yeshivat-hesder Torah Betzion, également présent à la réunion, a confié qu’il s’était trouvé face à un « homme seul ». Il a indiqué que les rabbanim présents n’ont pas manqué d’émettre certaines critiques envers le Premier ministre sur sa manière de traiter le courant sioniste-religieux mais aussi d’exprimer leur inquiétude face à la corruption qui s’étend. Mais ils ont également été tous d’accord pour dire que le mouvement de protestation qui se développe avait clairement pour but de le faire tomber sans passer par des élections. Le rev Neriah a également noté que le monde de la Torah s’était beaucoup développé durant les mandats de Binyamin Netanyahou ».