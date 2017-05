Binyamin Netanyahou contre la chaîne Fox News!

Une véritable guerre des versions est en cours actuellement entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le ministre de l’Education Naftali Benett, le représentant du Parti républicain en Israël Mark Tzell et maintenant la chaîne de télévision Fox News, pourtant traditionnellement très pro-Netanyahou.

La volte-face qui semble s’annoncer de la part du président Donald Trump quant au transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem est-elle due au président américain lui-même ou bien à une recommandation glissée à l’oreille du président américain par le Premier ministre israélien qui craindrait les réactions régionales à une telle démarche?

Lundi, le cabinet du Premier ministre a vigoureusement réagi à une information diffusée par Connor Powell, l’un des ténors de la chaîne Fox News, qui a twitté lundi en écrivant que « tous ceux avec lesquels il avait parlé à Washington sur la question du transfert de l’ambassade lui ont confié que c’est Binyamin Netanyahou qui aurait lui-même demandé à Donald Trump de renoncer à cette démarche à l’heure actuelle ».

Le communiqué cinglant du cabinet du Premier ministre accuse la chaîne américaine de « mensonges ». Et pour appuyer sa thèse, les services du Premier ministre ont diffusé – chose rare – des protocoles de discussions qu’avait eues Binyamin Netanyahou avec Donald Trump à Washington. Il ressort de ces protocoles que Binyamin Netanyahou aurait assuré Donald Trump qu’un tel transfert ne provoquerait pas de bain de sang et aurait dénoncé une campagne alarmiste menée en direction du président américain.

De même, le protocole d’un entretien qui a eu lieu au mois de janvier entre l’ambassadeur d’Israël Ron Dermer et l’ancien conseiller à la Sécurité Nationale Michael Flynn, lors duquel Ron Dermer assurait que le transfert de l’ambassade favoriserait la paix car les Arabes palestiniens, le monde arabe et même la communauté internationale comprendraient enfin que Jérusalem est et restera la capitale indivisible d’Israël.

Le communiqué du Premier ministre conclut en déclarant que « la position constante et claire de Binyamin Netanyahou est favorable au transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem ».

Qui croire…?

