Binyamin Netanyahou chaleureusement accueilli en Chine

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est arrivé en Chine où il a eu droit à un accueil chaleureux et à une garde d’honneur.

Il a été invité par le gouvernement chinois à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Israël et la Chine. Le Premier ministre aura notamment des entretiens avec son homologue Li Keqiang et le président chinois Xi Jinping qui lui offrira un dîner officiel. Binyamin Netanyaou visitera également le 3e Salon Chine-Israël de l’Innovation.

Dans la délégation qui accompagne le Premier ministre, il y a notamment Ofir Akounis, ministre de la Science, de la Technologie et de l’Espace, Zeev Elkin ministre de la Protection de l’environnement, Elie Cohen ministre de l’Economie et de l’Industrie et Yaakov Litzman ministre de la Santé sans compter des dizaines d’hommes d’affaires liés à des entreprises présentes en Chine.

Avant de s’envoler pour Pékin, Binyamin Netanyahou avait souligné l’extrême importance de cette visite, relevant qu’Israël est aujourd’hui un pays recherché et courtisé pour quantité de raisons.

Rappelons qu’en raison de l’impressionnant développement des relations avec l’Asie du Sud-Est, le Premier ministre a ordonné il y a quelques semaines la création d’un Desk Inde et d’un Desk Chine au ministère des Affaires étrangères.

Photo Haïm Zach / GPO