Binyamin Netanyahou avertit d’une course au nucléaire au Moyen-Orient

En préambule du conseil des ministres, Binyamin Netanyahou a commencé par faire un bref compte-rendu de son voyage aux Etats-Unis. Il n’a pas caché que la plus grande partie de ses entretiens avec les plus hauts responsables américains, le président Donald Trump en premier, avait porté sur la question iranienne.

Le Premier ministre a souligné que l’un des grands dangers contenu dans l’accord signé par les grandes puissances avec l’Iran est le risque de “nucléarisation” du Moyen-Orient. Il n’a pas cité de pays précis, mais l’on sait que l’Arabie saoudite souhaite ardemment développer une “programme nucléaire civil”, notamment avec l’aide du Pakistan, le président mégalomane turc Recep Erdogan a fait des déclarations en fin de semaine qui ne cachent pas non plus ses intentions en ce domaine, et l’Egypte pourrait elle-aussi être tentée par cette option.

“Depuis la signature de cet accord, des pays du Moyen-Orient se disent que si l’Iran à le droit de le faire, pourquoi n’auraient-il pas le droit de faire pareil” a indiqué le Premier ministre, qui en a une nouvelle fois conclu, à l’unisson avec le président Donald Trump, qu’il faut profondément modifier l’accord signé avec l’Iran ou sinon l’annuler totalement.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90