Binyamin Netanyahou apporte son soutient total aux frappes sur la Syrie

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi aux frappes conjuguées sur la Syrie. Sur son compte Twitter il a écrit: “Il y a une année, j’avais déjà indiqué qu’Israël soutiendra inconditionnellement toute décision du président Trump de se dresser contre l’utilisation d’armes chimiques. La détermination du président américain et le soutien israélien restent intangibles. Ce matin, sous l’impulsion américaine, les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont prouvé leur engagement à lutter contre l’utilisation de ce genre d’armement et que leurs menaces n’étaient pas des déclarations stériles”.

Le Premier ministre a également évoqué le président syrien Bachar El-Assad: “Le président syrien doit savoir avec certitude que son attitude irresponsable de fabriquer et utiliser de telles armes, son mépris désinvolte du droit international et sa volonté d’installer l’Iran et ses satellites en Syrie ne font que mettre ce pays davantage en danger”.

Photo Miriam Alster / Flash 90