Binyamin Netanyahou annonce son soutien à la grâce pour El-Or Azaria

Dans sa réaction au verdict dans l’affaire El-Or Azaria le Premier ministre Binyamin Netanyahou a affirmé son soutien à une grâce accordée au sergent El-Or Azaria. Le Premier ministre a écrit sur sa Facebook qu’il s’agit d’un jour difficile pour tout le monde et en premier lieu pour El-Or Azaria et sa famille, pour les soldats de Tsahal, et pour de très nombreux citoyens dont les enfants sont actuellement sous les drapeaux.

Binyamin Netanayhou a lancé un appel à toute la population pour lui demander « d’adopter une attitude responsable envers Tsahal, ses officiers et le chef d’Etat-major ». Il a poursuivi: « Nous n’avons qu’une seule armée qui est le socle de notre existence. Les soldats de Tsahal sont nos fils et nos filles et ils doivent être maintenus en-dehors de toute polémique politique ».

C’est à la fin de son message qu’il a exprimé son soutien à une grâce accordée au jeune sergent. Sa position est d’ailleurs largement partagée par la population. Un sondage réalisé après l’annonce de la mise en examen et publié sur Aroutz 2 mercredi soir indique que 68% des personnes interrogées sont en faveur d’une grâce contre 19% à peine qui s’y opposent.

Photo Bureau du Premier ministre