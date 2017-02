Binyamin Netanyahou a rencontré la communauté juive de Singapour.

תפילה לשלום מדינת ישראל, יחד עם החברים היקרים מהקהילה היהודית בבית הכנסת ״מגן אבות״ שבסינגפור. כל כך מרגש!Prayer for the Welfare of the State of Israel, together with dear friends from the Jewish community, in the Maghain Aboth Synagogue in Singapore. So moving!

Posted by ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎ on Montag, 20. Februar 2017