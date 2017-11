Binyamin Netanyahou a reçu le nouveau président du conseil des localités de Judée-Samarie

Le Premier ministre a reçu dans ses bureaux le nouveau président du conseil des localités de Judée-Samarie, Hanan’el Dorani, qui succède à Avi Roeh. Binyamin Netanyahou a félicité le nouveau président et lui a souhaité pleine réussite dans sa mission.

Tout de suite après, une réunion s’est tenue entre le nouveau président et Yoav Horovitz, directeur du staff du Premier ministre. A l’ordre du jour, un sujet d’actualité brûlante, la question des routes de contournement exigée par les responsables et habitants de Judée-Samarie. C’est cette question qui est à l’origine de la tente de protestation dressée depuis une semaine devant la résidence du Premier ministre. « Nous en avons assez avec les promesses! » est le slogan brandi par les habitants juifs de Judée-Samarie et leurs représentants qui reprochent au Premier ministre de ne pas honorer ses engagements et de mettre ainsi les conducteurs juifs en danger. Ils demandent des routes de contournement, une amélioration de l’éclairage routier et l’extension du réseau cellulaire pour pouvoir appeler à l’aide en cas de besoin.

A sa sortie, Hanan’el Dorani a déclaré: « Je remercie le Premier ministre pour son action en faveur du repeuplement juifs et pour son intervention afin de faire avancer les dossiers qui nous préoccupent afin d’améliorer la sécurité en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain. Le conseil des localités juives continuera à oeuvrer en concertatiion avec le Premier ministre et ses représentants ».

Photo Facebook / Page du Premier ministre