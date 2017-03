Binyamin Netanyahou à la lecture de la Meguila à Césarée

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a assisté à la lecture de la Meguila dans la grande synagogue de Césarée. Avant le début de la lecture, il s’est adressé au public et surtout aux enfants présents: « Pourquoi fêtons-nous Pourim? De quoi nous souvenons-nous…? Les enfants ont tous répondu « Parce qu’on a voulu tuer les Juifs! ». « Et où a-t-on voulu tuer les Juifs? » continuait le Premier ministre? « En Perse » répondaient les enfants en chœur! « Et cela a-t-il réussi », poursuivait Binyamin Netanyahou? « Non! C’est le contraire qui s’est passé, criaient les enfants!

S’adressant alors à toute l’assistance, le Premier ministre concluait sous les applaudissements: « Aujourd’hui également les Perses veulent nous faire disparaître, et aujourd’hui non plus ils n’y arriveront pas! »

Le Premier ministre s’est ensuite assis avec son fils Avner pour assister à la lecture de la Meguila.

Vidéo Nrg/Site 360

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/868/698.html?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet

Photo Yossi Zeliger / Flash 90