Binyamin Netanyahou a félicité Emmanuel Macron au téléphone

Le Premier ministre israélien a appelé le nouveau président français Emmanuel Macron pour le féliciter de sa victoire. Les deux hommes ont notamment évoqué la lutte contre le terrorisme et la volonté de développer les liens économiques et technologiques entre les deux pays. Ils ont convenu de se rencontrer prochainement.

Plus tôt dans la journée, le président israélien Reouven Rivlin avait envoyé un message de félicitations au nouveau président français. Il l’avait notamment félicité pour son combat sans concessions contre l’antisémitisme et le racisme. Reouven Rivlin avait également souligné qu’Israël sera un partenaire à part entière de la France et de son nouveau président dans la lutte contre le terrorisme.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90