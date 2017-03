Binyamin Netanyahoiu évoque les « nouvelles opportunités » régionales

Invité par la commission des Affaires étrangères et de la Défense, le Premier ministre a notamment évoqué les nouvelles opportunités qui s’ouvrent à Israël dans la région. Il a rappelé qu’entre Israël et plusieurs pays arabes de la région se tissent actuellement des liens basés sur des intérêts communs liés notamment au danger de l’Iran et ses métastases. Le Premier ministre a dit que ces liens pourraient amener à terme à des normalisations ou du moins à un niveau de relations jamais atteint auparavant, ce qui pourrait aider ensuite au processus de paix avec les Arabes palestiniens.

Binyamin Netanyahou a également parlé des succès impressionnants de la diplomatie israélienne: « De très nombreux pays recherchent aujourd’hui notre proximité et notre aide, des grandes puissances comme des pays émergeants ou en voie de développement. Israël est devenu un pays qui attire par sa puissance économique, militaire, technologique et dans le domaine du renseignement ».

Photo Marc-Israël Sellem / POOL