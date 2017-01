Des billets de banque à l’effigie des poétesses Leah Goldberg et Rachel

Deux nouveaux billets de 20 shekels et de 100 shekels vont être émis d’ici la fin de l’année 2017 par la Banque d’Israël. Ils porteront l’effigie de deux poétesses célèbres : Leah Goldberg (1911-1970) et Rachel (1890-1931). La Banque d’Israël a indiqué que depuis l’émission des nouveaux billets de 200 shekels, en décembre 2015, plus de la moitié des anciennes coupures avaient été remplacées. Quant aux anciens billets de 50 shekels, renouvelés en septembre 2014, 90 % d’entre eux auraient été changés.