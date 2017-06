Quel bilan pour l’Alya des juifs de France ? par Charles Ezra Banoun

Renoncer à l’immense bonheur d’avoir des enfants par peur des nausées du début de la grossesse, des douleurs de l’enfantement, des premiers mois sans sommeil a la naissance et de l’anxiété que suscite le saut de l’inconnu est une folie ! De même, il ne faut pas renoncer au bonheur de vivre en peuple libre parmi les siens en Israël par peur de la période d’adaptation à la culture, au monde du travail et à la société israélienne …

L’Alya, un dénigrement sans fondement

Dans les médias de France et dans les médias francophones(1) de ceux qui reprennent à leur compte les infos erronées diffuses par les médias de France(2), une véritable campagne de dénigrement de la ‘aliya de France s’est développée depuis deux années : selon ces derniers l’Aliya de France n’est qu’un phénomène temporaire voué à l’échec et qui ne concerne qu’une frange réduite et marginale des juifs de France. ( L’Aliya de France, les « fake news » destinées à la freiner )

Ces affirmations mensongères sont illustrées et « justifiées » par des interviewes de quelques ‘olim déçus. Sans nier l’effort important indispensable d’adaptation exigé du ‘olé durant les premières années de leur arrivée en Israël, cet article, données chiffrées et interviewes témoignages a l’appui, permet de rétablir la vérité.

Les Olim de France, frange réduite des Juifs de France ?

Au cours du XXème siècle, sur une période de cinquante et une années, l’Alya de France n’a atteint que près de 90,000 personnes, soit en moyenne 1760 ‘olim/an. De 2000 à 2016, l’Alya a déjà atteint près de 55,000 olim (3000/an en moyenne). Ces données chiffrées comme toutes celles qui vont suivre sont vérifiables et accessibles à tous : ils proviennent des services statistiques d’Israël. (http://www.terredisrael.com/ISRAEL_ALYA1.php)

Nombre d’Olim de France en valeur annuelle et cumulée (2000/2016)

Conclusions :

La population des Juifs de France ayant fait leur Alya a atteint un peu moins de 150,000 ‘olim soit le tiers environ de la population des Juifs de France à ce jour (450,000 à 480,000). Il ne s’agit pas d’une population « marginale » ! Le rythme moyen de l’Alya au est remarquable XXIème siècle s’est accru de (71%) en comparaison avec celui constaté au XX ème : il ne s’agit pas d’un phénomène sans importance.

L’Alya de France va-t-elle cesser ?

