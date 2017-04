Bientôt des vols ‘low cost’ vers les USA et le Canada via l’Islande

Le gouvernement israélien a entériné, au cours de sa réunion hebdomadaire, un accord aérien, initié par le ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz (Likoud), entre Israël et l’Islande.

Il permettra d’organiser sans tarder des vols à bas coût (low cost) depuis Israël vers les Etats-Unis et le Canada, en passant par l’Islande, pour seulement 500 dollars.

Cette nouvelle ligne aérienne sera assurée par la compagnie islandaise WOW qui compte démarrer en juin prochain avec quatre vols hebdomadaires entre Tel Aviv et Reykjavik.

A partir de la capitale islandaise, les passagers pourront poursuivre leur voyage vers neuf destinations différentes en Amérique du Nord. Aux USA, les avions atterriront à New York, Chicago, Miami, Boston, Washington, San Francisco et Los Angeles. Au Canada, à Toronto et Montréal.

La compagnie WOW a choisi Israël parmi des dizaines de pays qui s’étaient adressés à elle pour des vols à partir de leur territoire. Cette distinction est due au fait qu’elle accorde sa confiance à l’aviation d’Israël et à sa politique de ‘ciel ouvert’ que conduit Israël Katz.

Le ministre Katz, très satisfait de la réussite de ce projet, a estimé dimanche matin devant ses collègues qu’il s’agissait d’une véritable révolution dans le monde de la consommation, qui est selon lui la plus importante réalisée ces cinq dernières années. Il a salué le fait que grâce à cela, de nombreux Israéliens pourraient acheter un billet d’avion pour de nouvelles destinations à des prix particulièrement peu élevés.

Il a encore précisé que l’accord ‘ciel ouvert’ avait amené en Israël de nouvelles compagnies aériennes qui n’avaient jamais eu le pays comme destination et qui proposaient désormais des vols à très bas prix. La dernière en date est Cathay Pacific basée à Hong Kong qui a commencé à assurer cinq vols directs par semaine de Hong Kong à l’aéroport Ben Gourion.

