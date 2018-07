Bien se nourrir en été. Les 4 règles d’or

L’été ne rime pas toujours avec une alimentation rangée, et ce pour plusieurs raisons. C’est d’abord une période où l’on a plus d’occasions de sortir, il fait beau, on est en vacances, et du coup, on va être amené à manger dehors plus fréquemment. D’un autre côté, et notamment pour les enfants et les adolescents, on passe plus de temps à la maison que pendant le reste de l’année qui est rythmée par les heures de cours et de travail. Et là on fait souvent des allers-retours vers le frigo et le garde-manger.

Alors comment passer l’été sans encombre au niveau alimentaire? Et si on profitait justement de cette période pour revoir son hygiène de vie et ses habitudes alimentaires? Orlie Nabet, naturopathe, nous livre de précieux conseils.

NE PAS INTERDIRE

Le premier conseil d’Orlie Nabet est un principe: il ne faut pas interdire. Les vacances, l’été sont des moments où il convient de se faire plaisir et donc nul besoin de faire une croix sur les glaces, pizzas ou autres. ”Quand on est en vacances, on est tout de suite plus tenté par ce genre de mets. Il ne faut pas s’en priver mais avoir toujours à l’esprit de ne pas en abuser. Ainsi, on peut prévoir dans la semaine, un jour sans glace ou sans chips, par exemple”.

Pour cette professionnelle, on peut, par ailleurs, très bien se faire ces petits plaisirs tout en restant dans une alimentation saine: ”Des glaces maisons seront toujours meilleures sur le plan nutritif que des glaces achetées dans le commerce. Il existe de nombreuses recettes faciles à réaliser. En ce qui concerne la nourriture achetée à l’extérieur, il suffit d’être attentif, d’ouvrir les yeux et on s’aperçoit que même en allant au restaurant, on peut manger correctement. On peut manger de très bonnes salades, remplacer le coca par de l’eau ou des jus 100% faits avec des fruits. Si l’on a en tête de se nourrir correctement, on trouve toujours des solutions, sans se priver”.

FRUITS ET LEGUMES: NOS AMIS

Pour régler le problème du grignotage à la maison, Orlie Nabet a une solution simple et radicale: ”Préparer à l’avance des plateaux de fruits et légumes découpés. Si vous ou vos enfants passaient votre temps à manger des chips ou autres bonbons, c’est parce qu’ils sont disponibles et prêts à la consommation. Il suffit donc d’en faire autant avec des mets sains. Aujourd’hui on trouve dans le commerce, des petites carottes, des tomates cerises, et beaucoup de légumes faciles à préparer. S’il est facile de trouver un plateau de fruits ou de légumes prêts à être mangés, vous verrez que toute la maison sera heureuse de croquer dans une pomme ou un concombre. En se rassasiant avec ce type d’aliments, on aura moins envie de se jeter sur un chocolat ou un paquet de chips”. Il est important aussi que les repas soient cuisinés et préparés pour éviter d’aller vers la solution de facilité toasts, pizzas, etc.

Et pourquoi ne pas commencer la journée par un shake de fruits, avec un peu de tehina ou de crème d’amandes? Orlie nous souffle que c’est le secret d’une journée commencée du bon pied.

Toujours suivant la devise de ne pas interdire, Orlie nous livre un conseil miracle: ”Si toutefois, vous mangez une pizza ou un hamburger, n’oubliez pas de prendre avec une salade ou des légumes avec un filet d’huile d’olive. Si vous mangez une glace, buvez un verre d’eau après et pas un soda. Préférez le pain complet au pain blanc. Ce sera ça de gagné”. Et de poursuivre: ”Nous avons la chance de vivre dans un pays où il y a une abondance de légumes, qui sont bons, profitons-en!”.

Bien entendu, Orlie insiste sur le fait que tous ces conseils sont encore plus efficaces lorsque l’on se préoccupe d’éduquer à ces principes. On mange plus facilement une carotte plutôt qu’un gâteau, lorsqu’on y est habitué. ”L’idée est de limiter les aliments malsains et de les remplacer par des plaisirs alimentaires sains”.

Orlie Nabet

DE L’EAU!

Ce n’est pas un scoop: il faut boire en été. Bien entendu, l’idéal est de boire de l’eau, et notre naturopathe nous dit que des jus de fruits 100% peuvent aussi constituer une bonne source d’hydratation, mais il faut être conscient qu’ils ne sont pas neutres en sucre.

Très bien… cependant, avouons-le, parfois on se lasse un peu de la bouteille d’eau… Orlie nous propose, là aussi une solution: ”On peut faire soi-même de l’eau aromatisée. Par exemple, il suffit de mettre un concombre coupé en tranches au fond d’une carafe avec un citron et des feuilles de menthe. Remplir d’eau et laisser infuser une heure. On obtient une boisson goûteuse, rafraichissante et parfaite sur le plan nutritionnel. Des thés froids faits maison sont aussi une bonne idée”.

LA REGLE DU 80-20

Pour Orlie Nabet, notre alimentation doit respecter la “règle du 80-20”. Qu’est-ce que c’est? “Nous devons, dans une journée, consommer 80% d’aliments sains pour 20% de non sains, afin d’avoir une alimentation correcte. De nos jours, force est de constater que le rapport est inverse. A nous de changer cette situation. En douceur. Un petit changement par jour ou par semaine suffit pour parvenir à de bons résultats”.

Pour aller plus loin: les conférences d’Orlie Nabet

Mar 17 juillet, 20h, 12/12 Rehov Zalman Shazar, Netanya: Le Sucre, ami ou ennemi?

Jeu 19 juillet, 17h, Matnass Armon Hanatsiv, atelier Maman/enfants: Les recettes naturelles et rafraichissantes que les enfants adorent

Inscriptions: 058-6277009

Guitel Ben-Ishay