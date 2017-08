BFMTV: un expert antiterroriste quitte le plateau pour protester contre le « politiquement correct »

L’expert en lutte antiterroriste et ancien député LR Alain Marsaud était l’invité du journal télévisé de BFMTV pour parler des attentats de Barcelone. A la surprise des journalistes, il a dénoncé « le refus » de la classe politique et des médias de parler d’attentats islamistes après les attaques en Catalogne. Tout comme le fait généralement le journaliste Philippe Val, Alain Marsaud a asséné aux journalistes présents sur le plateau une vérité simple: jamais la guerre ne sera gagnée contre le terrorisme si l’ennemi n’est pas clairement désigné! Il a insisté sur le fait que les attentats à travers le monde sont le fait de l’islamo- fascisme (terme déjà utilisé par l’ancien Premier ministre Manuel Valls) et il a reproché aux journalistes comme aux hommes politiques d’avoir trop de retenue et ne pas oser désigner l’ennemi par son nom.

Deux des journalistes lui ont répondu qu’ils avaient indiqué que ces attentats avaient été perpétrés par l’Etat Islamique « ce qui est suffisant, car tout le monde est au courant ». Une troisième journaliste présent, Anthony Bellanger de France-Inter s’est alors énervé contre Alain Marsaud, lui disant « qu’il n’avait pas à vouloir dicter aux journalistes ce qu’ils doivent dire ou ne pas dire ». Sur ce, Alain Marsaud a quitté le plateau. Photo Wikipedia