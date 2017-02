Betzalel Smotrich menace de faire tomber le gouvernement

Le député Betzalel Smotrich (Habayit Hayehoudi) a averti que son parti quittera le gouvernement si la loi de régularisation n’est pas présentée en 2e et 3e lectures lors de la séance plénière de lundi prochain. Il a précisé qu’il règne actuellement une atmosphère de colère, de tristesse et de déception ainsi qu’un sentiment de grande injustice parmi la population juive de Judée-Samarie, et que seule l’adoption définitive de la loi de régularisation pourrait apaiser quelque peu les choses. Le député a affirmé qu’il parlait aussi au nom du chef du parti Naftali Benett.

Photo Miriam Alster / Flash 90