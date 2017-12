Betzalel Smotrich: « Le geste de Donald Trump dévoile le noeud du conflit »

Plusieurs ministres et députés sont montés à la tribune de la Knesset mercredi après-midi pour évoquer le discours prévu de Donald Trump. Le ministre du Tourisme Yariv Levin a déclaré que « le président Trump entrera dans le livre d’Or de l’Histoire en reconnaîssant Jérusalem comme capitale d’Israël ». S’adressant à Hilik Bar (Camp Sioniste), qui préside aussi le lobby parlementaire en faveur de la solution des deux Etats, il lui fait remarquer que ce n’est que lorsqu’Israël fait valoir ses droits et reste sur ses positions que la communauté internationale respecte l’Etat juif et finit par accepter.

Betzalel Smotrich (Camp Sioniste) a quant à lui déclaré que les réactions de l’Autorité Palestinienne et du Hamas à cette déclaration dévoilent la véritable origine du conflit: leur refus d’un Etat juif quelques qu’en soient ses frontières et leur refus de Jérusalem capitale d’Israël quelles qu’en soient ses frontières. S’adressant à Ahmad Tibi (Liste arabe unifiée) le député lui a rappelé que Jérusalem fut capitale d’un Etat juif « des siècles avant que Mahomet inventa la religion musulmane ». Il a également rappelé que le mouvement national arabe palestien n’a été inventé que pour barrer la route au sionisme et au retour du peuple juif. Betzalel Smotrich a aussi souligné que dans la terminolgie arabe palestinienne, la solution des deux Etats consiste en un Etat ‘palestinien’ et un Etat d’Israël qui serait un « Etat de tous les citoyens » c’est à dire dépouillé de tout symbole juif.

Photo Miriam Alster / Flash 90