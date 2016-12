Berlin: la mère du terroriste lui lance un appel

La mère du tunisien Anis Amri, suspect dans l’attentat de Berlin, lui a lancé un appel à travers les médias. Elle l’implore de se rendre aux autorités et de ne pas commettre d’autres actes graves. Le frère du suspect, Abd El-Khader Amri, a indiqué que s’il s’avère qu’il est coupable, sa famille rompra tout lien avec lui. Il a estimé que son frère s’est « radicalisé » dans la prison italienne où il a effectué un séjour pour diverses infractions après avoir quitté la Tunisie.

Les recherches se poursuivent toujours pour localiser Anis Amri, principalement dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Par ailleurs, des critiques de plus en plus nombreuses se font entendre en Allemagne après les révélations faisant état de graves disfonctionnements de la part de la police et des autorités judiciaires: Anis Amri était fiché comme potentiellement très dangereux, il avait été mis sous surveillance car suspecté de préparer un cambriolage pour financer l’achat d’armes automatiques et un attentat, mais il n’avait jamais été arrêté…pour manque de preuves probantes!

