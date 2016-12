Berlin: le corps de Dalia Elyakim hy »d a été identifié

La famille n’avait plus de nouvelles d’elle depuis l’attentat du marché de Noël et espérait une fin plus heureuse. Mais cela n’a hélas pas été le cas. Dalia Elyakim hy »d fait partie des douze victimes de l’attentat. Son mari Rami a été gravement blessé et se trouve dans l’un des hôpitaux berlinois. Les autorités allemandes ont annoncé la terrible nouvelle à sa famille durant la nuit de mercredi à jeudi et l’ambassade d’Israël à Berlin s’occupe désormais des formalités en vue du rapatriement du corps en Israël.

Photo Famille