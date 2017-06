Benjamin Netanyahou envisage la fermeture des bureaux d’Al-Jazeera à Jérusalem

Après une rencontre avec le Bureau de presse du gouvernement, avec des membres du ministère des Affaires étrangères et avec le Shin Bet, Benjamin Netanyahou envisagerait de fermer rapidement les bureaux de la chaîne indique le site Ynet en profitant de l’actuelle crise dans le Golfe, suite à la rupture des liens diplomatiques de presque tous les pays du Golfe et de l’Egypte avec le Qatar, qu’ils accusent de soutenir le terrorisme. Et d’ailleurs, la Jordanie et l’Arabie saoudite ont déjà fermé les bureaux d’Al Jazeera dans leur pays respectif.

Lors d’une réunion du parlement israélien en début de semaine, Avigdor Lieberman le ministre de la Défense, avait qualifié Al Jazeera de « machine de propagande » comparable « à celle de l’Allemagne nazie ». Lors de ces dernières années, de nombreuses voix se sont élevées pour fermer les bureaux de la chaîne qatarie qui diffuse sans cesse une information antisioniste, mais dans un pays où règne une justice réellement indépendante, Al Jazeera qui emploie 35 arabes israéliens qui sont syndiqués et protégés par les droits des travailleurs israéliens, sait que pour se défendre, elle n’aura qu’à déposer une requête auprès de la Cour suprême israélienne…..

Source: Tel-Avivre – la rédaction –