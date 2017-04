Benett et Reguev collaborent pour les festivités du cinquantenaire de la Guerre des Six jours

La ministre de la Culture et des Sports et le ministre de l’Education ont convenu de coopérer pour marquer le cinquantenaire de la Guerre des Six jours, la libération de la Judée-Samarie et de Jérusalem. Miri Regev et Naftali Benett vont consacrer un budget de 10 millions de shekels pour l’organisation de manifestations culturelle et éducatives diverses à destination du grand public. Par ailleurs, ils seront responsables de l’organisation de la cérémonie officielle qui se tiendra dans le Goush Etzion.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90