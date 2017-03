Benett prie dans le train entre New York et Washington

Le ministre de l’Education Naftali Benett, chef du parti ‘Habayit Hayehoudi’, effectue en ce moment une tournée aux Etats-Unis pour mener une campagne contre le gel de la construction dans les localités juives de Judée-Samarie et pour défendre l’idée d’étendre la souveraineté israélienne sur toute la région. Dans le cadre de ce voyage, Benett doit prendre la parole lundi au cours de la Conférence du lobby pro-israélien AIPAC. Il a été photographié par Aroutz Sheva en pleine prière dans le train assurant le trajet entre New York et Washington.

La Conférence doit s’ouvrir ce dimanche : l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis Ron Dermer, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et le président du Rwanda Paul Kagame doivent prononcer les premiers discours lors de la session d’ouverture. Photo Aroutz Sheva