Benett: “Pas d’enterrement d’Al-Batsh sans la restitution de nos soldats”

Le ministre de l’Education Naftali Benett a évoqué l’élimination de Fadi Al-Batsh en Malaisie et a annoncé qu’il proposera dimanche au gouvernement d’interdire le retour de la dépouille du terroriste à Gaza tant que celles de Hadar Goldin hy”d et Oron Shaoul hy”d ne seront pas rendues à leur famille, ainsi que les civils détenus.

L’ambassade de “Palestine” à Kuala Lumpur a déjà fait savoir qu’elle fait tout pour rapatrier le corps d’Al-Batsh à Gaza pour pouvoir l’inhumer.

La famille Goldin a également élevé cette exigence face à Yaron Blum, coordinateur du gouvernement pour les prisonniers et disparus. Sim’ha et Léa Goldin s’opposent régulièrement et avec raison aux faveurs accordées par Israël au Hamas et notamment aux restitutions de dépouilles de terroristes. Sim”ha Goldin a souligné que la tente de deuil dressée à Gaza par la famille du terroriste montre clairement que le Hamas compte médiatiser au maximum la cérémonie d’enterrement et qu’il faut à tout prix empêcher cela tant que l’organisation terroriste n’aura pas rendu les dépouilles des deux soldats.

La famille Goldin exhorte aussi le gouvernement à demander à l’Egypte de ne pas permettre le transfert de la dépouille du terroriste par le passage de Rafia’h.

