Benett: « Je ne ferai pas partie d’un gouvernement dirigé par Yaïr Lapid »

Le ministre de l’Education a rajouté une pierre au mur qui rendrait quasi-impossible à Yaïr Lapid de devenir Premier ministre après les prochaines élections: « Yaïr et moi sommes amis, mais je ne siégerai pas dans un gouvernement sous sa direction ».

Depuis quelques mois les sondages d’intentions de vote indiquent que Yesh Atid pourrait égaler voire même dépasser le score du Likoud en cas d’élections. C’est donc à Yaïr Lapid qu’incomberait en priorité la tâche de former un gouvernement. Or aucun scénario actuel ne permet d’indiquer qu’il y réussirait. On voit mal Binyamin Netanyahou accepter de sièger dans un gouvernement sous les ordres de Yaïr Lapid, idem pour Itshak Herzog ou un quelconque autre président travailliste et ne parlons pas des partis orthodoxes, particulièrement Yahadout Hatorah. Et voilà que le suspense prend fin avec les dernières déclarations de Naftali Benett.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90