Benett: « Nous avons perdu une bataille mais nous gagnerons la guerre »

Naftali Benett a commenté depuis la Knesset l’expulsion des familles juives d’Amona: « Les habitants d’Amona sont des héros- Durant des dizaines d’années ils ont habité là-bas dans des conditions parfois difficiles, été comme hiver, et ont affronté des situations sécuritaires difficiles ». Le ministre de l’Education a rappelé qu’il s’agit d’habitants qui ne sont pas installés sur cette colline par intérêt personnel mais dans la conscience profonde de remplir une mission en faveur d’Eretz Israël.

« C’est un jour très difficile pour nous tous », a indiqué Naftali Benett, qui a tenu à rappeler que son parti ainsi que tous les partisans d’Amona dans la coalition ont tout fait sur les plans politique et juridique pour sauver Amona et trouver une solution. Evoquant la loi de régularisation qui est en voie d’adoption, le président de Habayit Hayehoudi a repris la célèbre phrase du générale de Gaulle: « Nous avons perdu une bataille mais nous gagnerons la guerre (pour Eretz Israël) ».

« De cette journée difficile est né un espoir immense, et nous poursuivrons le repeuplement juif de Judée et de Samarie » a-t-il martelé. Il a conclu en appelant la population à relever la tête et ne pas user de violence envers les policiers « qui sont nos frères » et a cité un passage d’un chant célèbre: « Je n’ai pas d’autre pays, même s’il brûle ».

Photo Flash 90