Benett à la Knesset : ‘les habitants d’Amona sont des héros’

Alors que sur le terrain, à Amona, les forces de sécurité ont déployé leurs hommes et s’apprêtent à procéder à l’expulsion des familles de leur maison, le ministre de l’Education Naftali Benett, leader du parti Habayit Hayehoudi, est monté à la tribune de la Knesset pour évoquer la situation.

Il a commencé par dire : « Chers frères et sœurs, les habitants d’Amona sont des héros. Cela fait vingt ans qu’ils vivent sur cette colline dans des conditions difficiles, sous la tempête en hiver et dans la chaleur de l’été, devant faire face également à des dangers sécuritaires et des intifadas. Mais ce qui a été le plus dur pour eux, c’était l’incertitude quant à leur avenir ».

Benett a ensuite tenu à rappeler que ‘les habitants d’Amona ne s’y étaient pas installés pour le confort ni pour des intérêts personnels mais pour accomplir avec conviction une mission au profit du peuple et du pays’. Il a ajouté : « C’est une journée difficile, ces minutes sont pénibles ».

Revenant sur toute l’affaire, il a indiqué qu’ils avaient dû faire face à une décision de la Cour suprême et que les chances de la voir modifier semblaient dès le départ très faibles. « Mais nous n’avons pas renoncé, a-t-il affirmé, et nous avons cherché toutes les solutions possibles pour sauver Amona ». Et de poursuivre : « Nous avons perdu la bataille mais nous vaincrons dans la guerre pour la Terre d’Israël ».

Benett a encore indiqué que ‘les habitants d’Amona, par leur dévouement et leur détermination, allaient sauver des milliers d’autres familles qui ne risqueraient plus d’être chassées de chez elles à l’avenir et faciliter l’installation de bien d’autres ». Il a conclu par ces mots : « De cette dure journée naitra un nouvel espoir ».

Pour terminer, Benett a déclaré: “Je n’ai pas d’autre pays, et même si ma terre brûle, nous n’avons pas d’autres soldats, nous n’avons pas d’autres policiers, nous n’avons pas d’autre Tsahal. Quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions, personne n’a le droit de lever la main (sur son prochain). Habitants d’Amona, le peuple d’Israël est avec vous, nous sommes tous des frères ».