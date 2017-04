Bénédiction des Cohanim au Kotel (avec vidéo)

Comme chaque année lors ds fêtes de pèlerinage, une immense foule se presse sur l’esplanade du Kotel pour la traditionnelle Birkat Cohanim (Bénédiction des Cohanim).

Après les prières de shah’arit et moussaf, les deux grands rabbins d’Israël , rav Itshak Yossef et rav David Lau ainsi que le rabbin du Kotel, rav Shmouel Rabinovitz accueilleront symboliquement les nombreux pèlerins présents sur le site.

De très importants effectifs de police et de service d’ordre ont été déployés pour assurer la sécurité des dizaines de milliers de personnes présentes.

Photo Michal Fattal / Flash 90