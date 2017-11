Ben Gourion: la touriste n° 3.000.000 accueillie par le ministre Yariv Levin

Près de deux mois avant la fin de l’année 2017, l’aéroport Ben-Gourion a déjà accueilli la touriste n° 3.000.000. En 2016, le nombre total de touristes entrants avait été de 2,9 millions, et ce chiffre a des chances d’être largement dépassé puisque le mois de décembre avec les fêtes de Hanouca et les fêtes chrétiennes de fin d’année amène leur lot important de touristes.

Le record absolu de tourisme entrant avait été atteint en 2012 avec 3,5 millions de touristes. Ce chiffre a des chances d’être atteint voire dépassé, puisque le ministère du Tourisme a estimé que le nombre de touristes entrant en Israël sera supérieur de 20% à celui de 2016, avec à la clé des recettes de l’ordre de 17 milliards de shekels!

Lundi, est arrivée Yoanna Isk, touriste roumaine, venue de Bucarest avec le vol 3257 de la compagnie low-cost hongroise Wizz Air. Le ministre du Tourisme Yariv Levin avait tenu à l’accueillir personnellement à l’aéroport Ben-Gourion, accompagné du directeur-général du ministère du Tourisme Amir Halévy, qui tenait une pancarte à son nom.

Arrivée en Israël avec son compagnon, Yoanna Isk s’est vue offrir une surprise par le ministre: un séjour dans une suite luxueuse de l’hôtel David Citadel ***** de Jérusalem, où le couple a été emmené en limousine. Par ailleurs, ils auront droit à des repas dans des restaurants haut de gamme, à une séance de bains de boue à la Mer Morte ainsi qu’à un survol du pays en hélioptère.

La jeune touriste roumaine a expliqué qu’elle avait voulu fêter l’anniversaire de son compagnon de manière originale et qu’elle cherchait une destination « chaude et agréable ». Elle s’est dit extrêmement surprise et émue par l’accueil, d’autant plus que c’est la première fois qu’elle vient en Israël.

Lors de la courte cérémonie organisée dans le hall d’arrivée de l’aéroport, le ministre du Tourisme a souligné que ce chiffre (provisoire) de trois millions de touristes a été rendu possible grâce aux efforts prodigieux de marketing et surtout une modification profonde de la manière de penser et de procéder: présenter Israël comme une destination idéale, travail de lobbying auprès d’agences de voyages et tours-opérators, ouvertures de nouvelles lignes aériennes, amélioration des conditions d’accueil et d’accès aux sites etc.

Photo porte-parole ministère du Tourisme