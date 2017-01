Ben-Gourion: fermeture provisoire du terminal 1

Le terminal 1 de l’aéroport Ben-Gourion va fermer pour une période de quatre mois, du 8 janvier au 13 mai pour les vols internationaux. Le terminal va subir des travaux d’envergure dans le but de l’agrandir et d’en faire un terminal pour les vols internationaux au même titre que le terminal 3. Parmi les modifications prévues, la création d’une véritable zone commerciale y compris des magasins Duty Free et des restaurants ainsi que neuf zones d’embarquement.

Dès la semaine prochaine, tous les vols internationaux, y compris les vols low-costs se feront depuis le terminal 3.

Photo Wikipedia