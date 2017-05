Belle posture morale de Miri Regev

La ministre de la Culture et des Sports Miri Regev a pris une décision qui est une nouvelle fois tout à son honneur. Elle a adressé une lettre au directeur du Festival d’Israël Eyal Sheer lui demandant de retirer deux représentations prévues dans le cadre du festival durant lesquelles les acteurs et actrices joueront entièrement nus.

Dans sa lettre, la ministre exprime son étonnement de voir que cette année également, le Festival d’Israël propose des représentations avec des acteurs complètement nus, et de plus à Jérusalem. « Une représentation d’acteurs nus, même dans un cadre artistique, porte atteinte aux valeurs élémentaires de la population israélienne et de l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique ainsi qu’à la sensibilité de nombreux secteurs de population », écrit notamment Miri Regev.

Et comme elle le fait concernant des manifestations artistiques qui s’attaquent à l’Etat d’Israël ou à Tsahal, la ministre souligne: « Chacun a le droit de s’exprimer comme il le désire et les organisateurs du Festival d’Israël ont le droit de choisir librement quelles oeuvres ils souhaitent présenter. Mais l’Etat dispose également de la liberté choisir qui il va aider et ne se sent pas l’obligation de subventionner des représentations qui choquent la majorité de la population. Cette politique est également appliquée aux Etats-Unis et dans d’autres pays dont le caractère démocratique n’est pas mis en cause. Il n’y a aucun lien entre la liberté d’expression ou de création et la liberté de choix de l’Etat de subventionner ou non telle ou telle oeuvre. ».

Miri Regev demande donc instamment au directeur du Festival d’Israël de retirer ces deux oeuvres controversées et sinon, de ne pas déposer de demande subvention pour ces oeuvres auprès du ministère de la Culture et des Sports.

Photo Ohad Zwigenberg / Flash 90