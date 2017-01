Belgique: un journaliste licencié pour avoir approuvé le terroriste de Jérusalem

Le quotidien belge en langue flamande De Standaard a mis fin au contrat du journaliste Diab Abou Jahjah qui tenait une tribune régulière dans ce journal. Le journaliste avait publié un post sur con compte Twitter dans lequel il approuvait l’attentat terroriste de Jérusalem dans lequel quatre soldats israéliens ont trouvé la mort. Bien que de tendance de gauche, la direction du journal ne pouvait pas accepter un soutien au terrorisme et a accédé aux vives protestations venant des institutions juives de Belgique.

Le journaliste Diab Abou Jahjah n’est pas un « simple » journaliste. D’origine libanaise, il est un activiste politique et a créé la Ligue arabe européenne de tendance nationaliste et islamique à la fois et très antisioniste. Dans son twitt il a notamment écrit: « Il faut libérer la Palestine par tous les moyens nécessaires ». Et sur sa page Facebook il a écrit que « l’attentat de Jérusalem n’était pas un acte terroriste mais un acte de résistance ». Le Jewish Chronicle londonien rapporte que Diab Abou Jahjah appartenait au Hezbollah lorsqu’il habitait encore au Liban. Il avait même été photographie portant un fusil Kalachnikov.

Dans sa lettre de licenciement, la direction du quotidien indique que « le débat politique comporte des limites et le soutien à la violence quelle qu’elle soit en est une ».

Photo Wikipedia