Belarus: le président fait l’éloge des Juifs

Le président de Belarus Alexandre Loukachenko s’est entretenu vendredi avec le nouveau président américain Donald Trump. Après leur conversation il a notamment déclaré: « Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Donald Trump n’est pas du tout un homme stupide. La preuve, c’est qu’il s’est entouré de 80% de conseillers juifs, et l’on sait que ce peuple est loin, mais alors loin d’être inintelligent. Et quand il le faudra, ils sauront le conseiller et l’aider ».

