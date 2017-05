Beit-Leh’em: Donald Trump annule sa visite à l’église de la Nativité

Dans le cadre de sa visite dans les territoires contrôlés par l’Autorité Palestinienne, le président américain avait préféré rencontrer le chef de l’Autorité Palestinienne à Beit Leh’em et non à Ramallah, notamment pour éviter d’avoir à se rendre au mausolée du chef terroriste Yasser Arafat ou même à passer devant avec son cortège et donner ainsi l’occasion d’images symboliques exploitées par la propagande de la centrale terroriste.

Cette fois-ci, le quotidien libanais Al-Mayadeen croit savoir que Donald Trump ne se rendra finalement pas à l’église de la Nativité comme il l’avait prévu lors de sa visite dans cette ville. La raison: la présence près de l’église d’une tente de soutien aux terroristes grévistes de la faim dans les prisons israéliennes.

A moins d’un changement de dernière minute, le président américain rencontrera Mahmoud Abbas dans une maison d’hôtes de Beit-Le’hem.

Photo Illustration