« Beit Almog Shiloni » en faveur des soldats sans famille

Une soirée de gala et de collecte aura lieu mardi soir à Modiin à l’initiative de l’association « Beit Almog Shiloni ».

Il y a trois ans, le sergent-chef Almog Shiloni hy’d était assassiné au couteau par un terroriste dans un arrêt de bus à Tel-Aviv. Ce jeune garçon était connu pour sa gentillesse, sa générosité et son souci pour les soldats sans famille, qu’il invitait souvent pour les shabbatot et fêtes au domicile de ses parents.

En son souvenir, ses parents avaient donc décidé de créer une association qui prendrait soin de ces soldats pour lesquels la vie n’est pas toujours facile, et notamment en imaginant la construction d’une maison qui les accueillerait. Le processus a été lancé en 2015, et cette maison qui portera le nom du malheureux sous-officier est désormais en construction et pourra loger 108 soldats qui auront chacun sa chambre et ses aises lors de leurs permissions.

Son père, Yossi, a raconté sur différents médias comment son fils, à peine sous les drapeaux, avait commencé à se soucier des soldats sans famille en les aidant du mieux qu’il pouvait. C’est en voyant défiler ces jeunes et courageux soldats que son épouse avait lancé l’idée en l’air de créer un foyer pour soldats sans famille. La mort tragique d’Almog hy’d les a convaincus de mener ce projet à terme, mais sans lui, en sa mémoire.

L’association créée a obtenu un grand terrain de la part de la municipalité de Modiin et les travaux ont déjà commencé. Mais pour poursuivre le projet, l’association « Beit Almog » a besoin de six millions de dollars supplémentaires. D’où l’organisation de cette soirée dans la salle Zapa, lors de laquelle se produiront notamment les artistes Rami Kleinstein et Harel Skat.

