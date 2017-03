Le Bédouin israélien Muhammad défend Israël face à ses détracteurs

Muhammad est un Bédouin israélien qui aime son pays et le défend face à ses détracteurs. Il vient de rentrer d’un voyage aux Etats-Unis au cours duquel il a donné des conférences et a affronté des militants pro-palestiniens, qui sont parfois juifs, pour leur exprimer son credo sioniste.

Il a décrit sa tournée au cours de l’émission ‘Hatsinor’ de la dixième chaine de la télévision israélienne : « Je suis arrivé là-bas coiffé de mon keffieh. Le premier jour, j’ai eu une discussion très vive avec un étudiant juif qui venait de me remettre un tract pour une conférence sur le thème ‘sionisme=racisme’. Et moi, l’Arabe Muhammad, je lui ai déclaré : « Tu n’as pas honte ? Tu ne dois pas coopérer avec des organisations qui ont pour but de répandre la haine et de proférer des mensonges contre l’Etat d’Israël, contre ton pays, l’Etat des Juifs, et je te le dis en tant qu’Arabe israélien ».

Evoquant ensuite les réactions qu’il a suscitées, il a précisé que des citoyens américains d’origine arabe qui avaient vécu tout le temps aux Etats-Unis ignoraient, pour la plupart, ce qui se passait réellement en Israël et avaient cherché le dialogue avec lui. « Ils m’ont demandé comment je me définissais, a-t-il raconté, et je leur ai répondu que j’étais israélien ».

Ils m’ont rétorqué que ‘j’étais un traître’ et que ‘j’étais palestinien’. J’ai réfuté leurs dires et j’ai affirmé : « Ma place est au sein de l’Etat d’Israël, je suis né en Israël et j’y vis pour défendre le pays ‘que vous essayez de briser et de détruire’ ».

D’après lui, il reste impossible de convaincre 10 % des militants anti-israéliens mais avec les autres, qui ne savent rien de la situation au Proche Orient, il est possible de dialoguer et de les confronter à la réalité et aux faits comme par exemple le silence du monde face aux massacres des populations en Syrie et en Irak ou au contrôle imposé dans la bande de Gaza par le Hamas qui bafoue les droits de l’homme des habitants.