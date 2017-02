Quand le BDS s’attaque aux Oscars

L’un des meilleurs atouts dans le fait d’être une célébrité – outre les millions de dollars – est le sac cadeau ultra glamour des Oscars.

En effet, tous les acteurs et réalisateurs nominés pour un Oscar reçoivent un « Oscar Gift bag », un sac cadeau de luxe.

Cependant, il semble qu’un article figurant dans le pack 2016 n’était pas vraiment souhaitable: un voyage gratuit de 10 jours en première classe en Israël. Aucun des nominés aux Oscars 2016 n’a accepté l’offre de visiter Israël cette année.

Le voyage, évalué à 55 000 $, a été immédiatement condamné par les activistes du BDS et les groupes pro-palestiniens et qualifié de «propagande sioniste». Des militants de premier plan ont déclaré que les visites de célébrités seraient utilisées par le gouvernement israélien pour détourner l’attention du conflit israélo-palestinien.

Une campagne Twitter #skipthetrip a été lancée par des activistes anti-israéliens afin de convaincre les célébrités de ne pas utiliser leurs bons de voyage. Des publicités ont également été diffusée dans le Los Angeles Times.

L’AFP a cité Yousef Munayyer de la US Campaign for Palestinian Rights (campagne américaine pour les droits des Palestiniens), qui a dirigé la campagne avec le Jewish Voice for Peace, basé aux États-Unis, en disant: «C’est un succès – je suis très heureux qu’il n’y ait aucune preuve que les nominés y soient allés. Il est clair que l’objectif d’utiliser les acteurs pour blanchir Israël a échoué. »

Alors qu’aucun des acteurs ne s’est lui-même rendu en Israël, l’agence qui a créé le « Oscar Gift bag » a déclaré que Jennifer Lawrence avait offert le bon à ses parents.

Les voyages de luxe ne sont pas rares dans ce que l’on appelle le « swag bag ». Une randonnée de 15 jours au Japon y figurait également, ainsi qu’un abonnement d’un an pour une location de voiture. Etaient également disponibles trois cours de gymnastique à la maison d’une valeur de 6,250$, un purificateur d’air personnel évalué à 249,99 $ou un Vampire Breast Lift – une procédure de sculpture de la poitrine en utilisant des injections chimiques d’une valeur de 1.900 $.

Source: Jpost – Ynet – Alliance