BBC: « L’Iran construit une base militaire près de Damas »

La BBC a révélé que les Iraniens construisent une nouvelle base militaire en Syrie, à quatorze kilomètres au sud de Damas soit à une cinquantaine de kilomètres de la frontière israélo-syrienne. Ces informations ont pour source des clichés pris par un satellite occidental.

La chaîne britannique a publié quelques images prises par le satellite qui montrent des travaux de construction effectués entre les mois de janvier et octobre 2017. Au début, il s’agit d’au-moins vingt-quatre bâtiments apparemment destinés à des baraquements de soldats mais d’autres structures ont été rajoutées par la suite, susceptibles d’accueillir des véhicules.

Selon un agent de service de renseignement occidental, ces images attestent de la volonté iranienne d’assurer une présence militaire et logistique à long terme en Syrie, mais aussi de se créer une continuité territoriale jusqu’à la Méditerranée via la Syrie et le Liban.

Par ailleurs et toujours selon la BBC, des combattants chiites venus de pays comme la Pakistan ou l’Afghanistan seraient également présents et actifs sur le sol syrien sous le commandemant des Gardiens de la Révolution iraniens.

Photo Satellite